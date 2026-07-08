दुनिया की आखिरी 'अनछुई' जनजाति, क्यों सेंटिनलीज के रहस्य से आज भी अनजान है इंसान

सेंटिनल द्वीप को आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है. माना जाता है कि यह दुनिया की आखिरी ऐसी जनजातियों में से एक है, जिसने आधुनिक सभ्यता से कभी रिश्ता नहीं जोड़ा और अपनी पारंपरिक जीवनशैली को हजारों साल से बचाकर रखा है.

Written by: Ikramuddin
Updated: July 8, 2026, 7:40 PM IST
Sentinelese Real photo
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

अगर आपको बताया जाए कि दुनिया आज भी एक ऐसी जनजाति मौजूद है, जो आधुनिकता से बहुत दूर है. इतना ही नहीं इस जनजाति का बाकी दुनिया से कोई संबंध भी नहीं है. ये बात सुनकर आपको शायद यकीन नहीं होगा, मगर धरती पर आज भी एक ऐसी जनजाति रहती है जो 21वीं सदी में भी खुद को दुनिया से अलग-थलग रखे हुए हैं. यकीन नहीं करेंगे मगर ये जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच मौजूद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में रहती है. इस द्वीप की वजह से ही इस जनजाति को सेंटिनल कहा जाता है. सेंटिनल द्वीप को आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में गिना जाता है. माना जाता है कि यह दुनिया की आखिरी ऐसी जनजातियों में से एक है, जिसने आधुनिक सभ्यता से कभी रिश्ता नहीं जोड़ा और अपनी पारंपरिक जीवनशैली को हजारों साल से बचाकर रखा है.

ये भी जरूर पढ़ें- माउंट एवरेस्ट का वो राज, जो 30 साल बाद भी बना हुआ है एक पहेली, आखिर क्या है ‘ग्रीन बूट्स’ का रहस्य

और पढ़ें: इजराइल की धरती में मिला 4 लाख साल पुराना 'टाइम कैप्सूल', अंदर का नजारा देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़े

सेंटिनलीज के बारे में नहीं जानती है दुनिया

मालूम हो कि सेंटिनलीज लोगों के बारे में दुनिया आज भी बहुत कम जानती है. उनकी भाषा आज तक समझी नहीं जा सकी है. उनकी संस्कृति, रीति-रिवाज या सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी कोई पक्की जानकारी नहीं है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह जनजाति किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने द्वीप पर आने नहीं देती. अगर कोई नाव या हेलीकॉप्टर उनके इलाके के पास पहुंचता है, तो वे तीर-धनुष और भालों से उसपर हमला तक करने लग जाते हैं. हालांकि माना जाता है कि उनका ये व्यवहार दुश्मनी नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अस्तित्व की रक्षा का तरीका है.

कैसे जिंदा रहती है ये जनजाति

सेंटिनलीज पूरी तरह शिकार, मछली पकड़ने और जंगल से मिलने वाले फल, कंद-मूल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं. जरूरत पड़ने पर समुद्र किनारे बहकर आने वाले लोहे के टुकड़ों का इस्तेमाल भी वे अपने हथियार और औजार बनाने में करते हैं. साल 2004 की सुनामी के बाद भी सेंटिनलीज सुरक्षित मिले थे. वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकृति की गहरी समझ और पीढ़ियों से चले आ रहे अनुभव ने उन्हें इस बड़ी आपदा से बचने में मदद की. यह उनकी पारंपरिक जानकारी और जीवनशैली की ताकत को भी दिखाता है.

अमेरिकी नागरिक ने की थी पहुंचने की कोशिश

साल 2018 में अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ ने सभी सरकारी प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचने की कोशिश की थी. सेंटिनलीज ने उनका विरोध किया और उनकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरी दुनिया में यह बहस फिर तेज हो गई कि ऐसी अलग-थलग रहने वाली जनजातियों से संपर्क किया जाना चाहिए या नहीं. वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेंटिनलीज को बाहरी दुनिया से सबसे बड़ा खतरा बीमारियों का है.

कहा गया कि उनके शरीर में सामान्य फ्लू, खसरा या सांस से जुड़ी बीमारियों के खिलाफ प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता नहीं है. ऐसे में मामूली संक्रमण भी उनके पूरे समुदाय के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. यही वजह है कि भारत सरकार ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के आसपास सख्त सुरक्षा घेरा बनाया हुआ है, ताकि इस रहस्यमयी जनजाति की पहचान, संस्कृति और अस्तित्व आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.