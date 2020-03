तिरुवनंतपुरम (केरल): केरल में कोरोनोवायरस पॉजिटिव मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. इसी बीच केरल के स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने मंगलवार को कहा कि पब्लिक हेल्थ एक्ट के अनुसार, यदि कोई भी व्यक्ति कोरोनोवायरस से संक्रमित है और इस बारे में वह छुपाता है या लोगों के संपर्क में आकर इस बीमारी को फैलाता है तो यह अपराध है. उन्होंने एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा कि जो लोग प्रभावित क्षेत्रों और देशों से वापस आने के अपने यात्रा विवरण के बारे में खुलासा नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपराध माना जाएगा.

Kerala Health Minister KK Shailaja: If they become positive, they will spread the disease. So we are asking them to reveal their identity&contact health department.Chief Minister has announced that hiding travel history is a crime&proper action will be taken. (10.03) #CoronaVirus https://t.co/PytGhiENAd

— ANI (@ANI) March 11, 2020