Tajinder Bagga News Update: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab And Haryana High Court) में देर रात हुई सुनवाई के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) को राहत मिल गई है. हाईकोर्ट (High Court) ने देर रात हुई सुनवाई के बाद तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Bagga) के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर 10 मई यानी मंगलवार तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक तजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना की जाए.

Punjab High Court in midnight hearing directs Punjab Police to not take any coercive action against BJP leader Tajinder Pal Singh Bagga until next date of hearing, tweets BJP MP Tejasvi Surya pic.twitter.com/ZbXwrEpxeU

अल्पसंख्यक आयोग ने बग्गा को गिरफ्तारी के दौरान 'पगड़ी न पहनने देने पर' लिया संज्ञान, पंजाब सरकार से मांगा जवाब

भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद तेजस्वी सूर्या (Tejasvi Surya) ने ट्वीट कर कहा, 'पंजाब हाईकोर्ट ने मध्यरात्रि में सुनवाई की अगली तारीख तक पंजाब पुलिस को तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.'

I am happy that Tajinder got relief from Punjab High Court. They (Punjab govt) want to drag him in some case or the other. They will keep filing FIRs but we are not going to stop, this fight will last long: Preetpal Singh Bagga, father of Tajinder Singh Bagga pic.twitter.com/HlRgABW80o

— ANI (@ANI) May 7, 2022