नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार और पुलिस को शुक्रवार को उस याचिका पर जवाब देने के लिए कहा जिसमें हिंसाग्रस्त उत्तरपूर्वी दिल्ली में बोर्ड परीक्षाओं के केंद्रों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है. संशोधित नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा में 39 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हो गए.

Delhi High Court says – At present the exams scheduled from 2nd March onwards will be held as scheduled, subject to the situation on the ground. https://t.co/cmdNDyHSc9

— ANI (@ANI) February 28, 2020