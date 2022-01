COVID, COVID19, COVID-19, Omicron, Pandemic, Corona, Coronavirus, India, News: देश और दुनिया में कोरोना वायरस और इसके नए वेरियंट ओमीक्रोन का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. भारत में आज कोरोना वायरस संक्रमण के 2,14,000 सक्रिय मामले हो गए हैं. वहीं दुनिया भर में अब रोजाना 17.62 लाख मामले दर्ज़ किए जा रहे हैं. देश में अब तक 2135 ओमिक्रॉन मामले दर्ज़ किए गए हैं, जिसमें से 828 मामले रिकवर हो चुके हैं. केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा, विश्व स्तर पर अब तक 108 ओमीक्रोन से संबंधित मौतों की सूचना है.Also Read - Tamil Nadu में कल से नाइट कर्फ्यू, संडे को फुल लॉकडाउन समेत कई प्रतिबंध, जानें Details Guidelines

108 Omicron-related deaths reported globally so far: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/eAKEmTfkUp

— ANI (@ANI) January 5, 2022