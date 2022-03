ओडिशा विजिलें ने आशीष कुमार दास नाम के एक सीनियर इंजीनियर के ठिकानों पर छापे मारकर नकदी और जेवरात जब्त किए हैं. मल्कानगिरी, शांतिवन, बेलगाचिया, त्रिशुलिया और कटट में छापेमारी के बाद ओडिशा विजिलेंस ने अपने इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी की है. विजिलेंस ने सीनियर इंजीनियर के ठिकानों से 1.36 करोड़ रुपये कैश और 1.2 किलो सोना जब्त किया है.Also Read - Odisha से नाबलिग छात्रा को प्रेमजाल में फंसाकर बिहार भागा टीचर पकड़ा गया

Odisha Vigilance conducted searches at the premises of Ashis Kumar Das, SE Rural Works, Malkangiri, in Shantivan, Belgachia, Trishulia, Cuttack; a total recovery of Rs 1.36 crore cash (highest in the history of Odisha Vigilance) & 1.2 kg gold, made: Odisha Vigilance pic.twitter.com/FuCXB2KzLO

— ANI (@ANI) March 28, 2022