नई दिल्‍ली: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में 49 हजार से ज्‍यादा मामले दर्ज किए गए हैं और कुल संक्रमित

मरीजों का आंकड़ा 12.87 लाख के पार हो चुका है. देश में कोविड-19 संक्रमण ने अब तक 30,601 लोगों की जान ले ली है.

केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में भारत में सबसे अधिक बढ़ोतरी के साथ 49,310 मामले और 740

मौते हुईं दर्ज की गईं. COVID-19 कुल पॉजिटिव मामले 12,87,945 हैं, जिनमें 4,40,135 सक्रिय मामले, 8,17,209 ठीक

/ छुट्टी / विस्थापित और 30,601 मौतें शामिल हैं और 30,601 मौतें दर्ज हुईं हैं.

Highest single-day spike of 49,310 cases and 740 deaths reported in India in the last 24 hours.

Total #COVID19 positive cases stand at 12,87,945 including 4,40,135 active cases, 8,17,209 cured/discharged/migrated & 30,601 deaths: Health Ministry pic.twitter.com/veE2V1JgH9

