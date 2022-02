Hijab row: हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक सरकार (Karnataka govt) ने आज शुक्रवार को डिग्री और डिप्लोमा कॉलेजों (degree and diploma colleges ) की छुट्टियां 16 फरवरी तक बढ़ा दी हैं. इसके बाद ही डिग्री और डिप्लोमा कॉलेजों को खोलने को लेकर सरकार फैसला करेगी. वहीं, कर्नाटक के उडुपी में आजा पुलिस कर्मियों ने फ्लैग मार्च किया. बता दें कि इससे पहले सरकार ने बृहस्पतिवार को 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 14 फरवरी से स्कूल खोलने के बाद ही प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री महाविद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया था. वहीं कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर देश में कई जगह प्रदर्शन किए गए.Also Read - Hijab Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब केस में सुनवाई से किया इनकार, कहा-हम देख रहे, बेवजह तूल मत दीजिए

Karnataka govt extends holidays for degree and diploma colleges till 16th February. #KarnatakaHijabRow

Also Read - शिवसेना ने 'सामना' के जरिए पीएम मोदी पर साधा निशाना, गोवा, हिजाब और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर यूं हुई घेरने की कोशिश

दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को अपने अंतरिम आदेश में राज्य सरकार से कहा था कि वह सभी शिक्षण संस्थानों को खोले और विद्यार्थियों के कक्षाओं में धार्मिक कपड़े पहनकर या झंडे लेकर आने से रोक दिया था. आज ही शुक्रवार इससे पहले कर्नाटक के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने संकेत दिया कि सरकार प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री महाविद्यालयों को खोलने का निर्णय संभवत: 14 फरवरी को करेगी. Also Read - Hijab Controversy: बढ़ता जा रहा हिजाब विवाद, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिका दायर

#WATCH Police personnel hold flag march in Karnataka’s Udupi ahead of re-opening of schools up to 10th standard from 14th February pic.twitter.com/MpB0RtKGRl

— ANI (@ANI) February 11, 2022