Karnataka Hijab Row Latest Update: हिजाब को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में मामले की सुनवाई हुई. कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी (Chief Justice Ritu Raj Awasthi), न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित (Justice Krishna S Dixit) और न्यायमूर्ति जेएम खाजी (Justice JM Khazi) की पीठ अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करेगी. आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि छात्र स्कूलों और कॉलेजों से धार्मिक ड्रेस के लिए जिद नहीं कर सकते हैं. चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार से कहा कि स्कूलों और कॉलेजों को तत्काल खोलना चाहिए और पढ़ाई होना जरूरी है.Also Read - Hijab Row: Karnataka HC ने कहा- कुछ ताकतों ने ड्रेस कोड को लेकर विवाद उत्पन्न किया और यह पूरे भारत में फैल रहा

#HijabRow: Karnataka HC says it will pass an order directing reopening of colleges, asks students not to insist on wearing such religious things till the disposal of the matter

Court says peace & tranquillity must be restored, adjourns the matter for Monday pic.twitter.com/PdtaAvED4n

— ANI (@ANI) February 10, 2022