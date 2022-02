Karnataka Hijab Row Latest Update: हिजाब को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के मुख्‍य न्‍यायाधीश द्वारा गठित तीन जजों की बेंच गुरुवार को मामले की सुनवाई करेगी. जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने बुधवार को मामले की सुनवाई बड़ी बेंच को भेज दिया था. कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी (Chief Justice Ritu Raj Awasthi), न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित (Justice Krishna S Dixit) और न्यायमूर्ति जेएम खाजी (Justice JM Khazi) की पीठ अब मामले की सुनवाई करेगी. मालूम हो कि हिजाब पहने हुई लड़कियों और भगवा गमछा लिए हुए लड़कों के आमने-सामने आने के बाद मंगलवार को शैक्षणिक संस्थानों में तनाव की स्थिति बन गई थी, लेकिन बुधवार को शांति रही. वहीं, राज्य कैबिनेट ने हिजाब विवाद पर कोई भी फैसला लेने से पहले हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार करने का निर्णय किया है.Also Read - Karnataka Hijab Row: हिजाब मामले पर लालू का बड़ा बयान-गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है देश, भाजपा की अब हार तय

राज्य के उडुपी जिले के सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाली कुछ मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब के साथ कक्षाओं में प्रवेश पर रोक के खिलाफ याचिका दायर की है. मामलों की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने कहा कि पर्सनल लॉ के कुछ पहलुओं के मद्देनजर ये मामले बुनियादी महत्व के कुछ संवैधानिक प्रश्नों को उठाते हैं. न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा, 'ऐसे मुद्दे जिन पर बहस हुई और महत्वपूर्ण सवालों की व्यापकता को देखते हुए अदालत का विचार है कि मुख्य न्यायाधीश को यह तय करना चाहिए कि क्या इस विषय के लिए एक बड़ी पीठ का गठन किया जा सकता है.' न्यायमूर्ति दीक्षित ने आदेश में कहा, 'पीठ का यह भी विचार है कि अंतरिम अर्जियों को भी बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसका गठन मुख्य न्यायाधीश अवस्थी द्वारा किया जा सकता है.'

#UPDATE Hijab row | A bench of Karnataka High Court comprising Chief Justice Ritu Raj Awasthi, Justice Krishna S Dixit, and Justice JM Khazi to hear the petitions challenging government rule on dress code tomorrow https://t.co/kfRCNo7dLk

