Hijab Row Latest Update: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) मंगलवार को फैसला सुनाएगा. मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले महीने सुनवाई पूरी कर ली थी. तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ में शामिल न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन ने तर्को और प्रतिवादों को सुनने के बाद मामले पर फैसले को सुरक्षित रख लिया था. उधर, हिजाब मामले में फैसले को देखते हुए बेंगलुरु में कई पाबंदियां लगाई गई हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत के हवाले से बताय, ’15 मार्च से 21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध रहेगा.’Also Read - IND vs SL, 2nd Test: Rohit Sharma ने 'तोड़ी' फैन की नाक, खून से लथपथ पहुंचा हॉस्पिटल

Karnataka | All types of gatherings, agitations, protests, or celebrations in public places are prohibited in Bengaluru for one week from March 15 to March 21: Kamal Pant, Commissioner of Police, Bengaluru

