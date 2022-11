15 किमी बर्फ में चलकर 12000 फीट की ऊंचाई पर मतदान अधिकारियों ने कराई वोटिंग, वायरल हुआ वीडियो

चंबा (हिमाचल प्रदेश): हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई, वह चुनाव अधिकारियों की चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के चसाक बटोरी मतदान केंद्र की ओर जाने की थी. इसके बाद मतदान केंद्र से लौटते हुए मतदान दल की टीम का वीडियो भी सामने आया है. चंबा जिले के पांगी क्षेत्र के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के चासक बटोरी में वोटिंग करने के बाद वह लगभग 15 किमी बर्फ में 6 घंटे तक चले.

वीडियो में मतदान अधिकारी 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 6 घंटे तक बर्फ में 15 किलोमीटर पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. मतदान केंद्र पर कुल 93 पंजीकृत मतदाता थे.

अंतिम छोर तक मतदान को सुगम बनाने के लिए मतदान अधिकारी बर्फ की मोटी चादर को पार कर स्टेशन पहुंचे. 93 मतदाताओं में से 70 ने स्टेशन पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतदान प्रतिशत 75.26 प्रतिशत दर्ज किया गया.