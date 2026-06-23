हिमाचल में भरभराकर गिरा लोहे का भारी-भरकम पुल, डंपर समेत नदी में जा समाया; देखें Video

Kinnaur Bridge Accident: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लोहे का पुल अचानक गिर गया. पुल से गुजर रहा डंपर भी नीचे जा गिरा. हादसे के बाद तीन जिलों का संपर्क प्रभावित हुआ है, इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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Kinnaur Bridge Accident

Kinnaur Bridge Accident: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया. उरनी क्षेत्र में मौजूद लोहे का पुल अचानक टूटकर गिर गया. हादसे के समय पुल से गुजर रहा एक डंपर भी नीचे जा गिरा. घटना का वीडियो सामने आने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है. बताया जा रहा है कि हादसे के समय पुल पर एक डंपर गुजर रहा था. जैसे ही डंपर पुल के बीच हिस्से तक पहुंचा, पुल का ढांचा टूटने लगा और कुछ ही सेकंड में पूरा पुल नीचे गिर गया. यह पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पुल अचानक जवाब दे देता है और डंपर उसके साथ नीचे जा गिरता है. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

डंपर नदी की ओर गिरा, चालक सुरक्षित

हादसे के दौरान पुल से गुजर रहा डंपर भी नीचे सतलुज नदी की ओर जा गिरा. राहत की बात यह रही कि शुरुआती जानकारी के अनुसार डंपर चालक सुरक्षित है. प्रशासन ने अभी तक किसी के घायल होने या जानमाल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना तुरंत प्रशासन को दी, जिसके बाद संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंची. सुरक्षा के लिए आसपास के इलाके को भी खाली कराया गया.

तीन जिलों के बीच संपर्क पर पड़ा असर

टूटा हुआ पुल काफी अहम माना जाता था. यह पुल किन्नौर को लाहौल-स्पीति के काजा और शिमला जिले से जोड़ता था. पुल के गिरने के बाद इन इलाकों के बीच सीधा संपर्क प्रभावित हो गया है. कई यात्रियों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है. साथ ही वैकल्पिक रास्तों और अस्थायी व्यवस्था पर काम शुरू कर दिया गया है ताकि लोगों की आवाजाही बनी रहे.

देखें Video-

Bridge collapse in Kinnaur today. Wait for the yellow truck to start crossing, just, falls like a house of cards. Driver is ok. Apparently bridge had received some repair / maintenance work sometime back as well.#HimachalPradesh #kinnaur pic.twitter.com/NdgUKP2ggV — Sidharth Shukla (@sidhshuk) June 23, 2026

ओवरलोड डंपर पर उठे सवाल

एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार पुल पर भारी और ओवरलोड वाहनों के प्रवेश पर पहले से रोक लगी हुई थी. इसके लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि रेत से भरा डंपर निर्धारित क्षमता से ज्यादा वजन लेकर पुल से गुजर रहा था. माना जा रहा है कि अतिरिक्त भार के कारण पुल का ढांचा दबाव नहीं झेल पाया और टूट गया. हालांकि हादसे की असली वजह का पता तकनीकी जांच के बाद ही चल पाएगा.

करोड़ों के नुकसान का अनुमान

पुल गिरने से सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचा है. शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस हादसे में करोड़ों रुपये की सार्वजनिक संपत्ति प्रभावित हुई है. प्रशासन और एनएचएआई की टीम नुकसान का आकलन कर रही है. साथ ही पुल की स्थिति, निर्माण गुणवत्ता और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी गई है. अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में यातायात बहाल करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे.