हिमाचल के किन्नौर में बारिश का कहर, बादल फटने से NH 5 बंद, कुल्लू-चंबा समेत राज्य की 60 सड़कें ब्लॉक

Himachal Kinnaur flash flood NH-5 blocked: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिलों किन्नौर और लाहौल-स्पीति में मानसून की शुरुआती बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है.इस बीच किन्नौर के चोलिंग में आई अचानक बाढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पूरी तरह बंद हो गया है. आइये जानते हैं कि मौसम विभाग ने इस इलाके के लिए क्या अलर्ट जारी किया है...

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हिमाचल में भारी बारिश के चलते NH-5 बंद. (इमेज AI से है)

भूस्खलन के चलते NH-5 बंद, 60 से अधिक सड़के प्रभावित

किन्नौर-लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त

IMD ने कई जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज/येलो अलर्ट जारी किया है

किन्नौर कैलाश यात्रा 2026 को सरकार ने अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है

Himachal NH-5 blocked: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिलों में मानसून ने अपनी दस्तक के साथ ही रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है. भारी बारिश और अचानक आने वाली बाढ़ यानि फ्लैश फ्लड ने पहाड़ों पर आफत का दौर शुरू कर दिया है. किन्नौर और लाहौल-स्पीति से आई हालिया तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि आने वाले दिन पहाड़ों के लिए परीक्षा की घड़ी साबित होने वाले हैं…

चोलिंग में सैलाब का कहर

हिमाचल के किन्नौर जिले के चोलिंग के समीप बीते रात खूब मूसलाधार बारिश हुई. इस भारी बारिश के चलते चोलिंग नाले में आई बाढ़ ने अपने साथ भारी मात्रा में मलबा और दलदल बहाकर ले आई, जिससे राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 (NH-5) पूरी तरह से बंद हो गया है. बाढ़ का वेग इतना तीव्र था कि सड़क पर गुजर रहे कई वाहन देखते ही देखते मलबे के बीच फंस गए. राहत की बात रही कि प्रशासन और स्थानीय लोगों की मुस्तैदी के कारण किसी भी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने तुरंत मोर्चा संभाला. उनके निर्देश पर बीआरओ और स्थानीय प्रशासन की भारी मशीनरी को मार्ग बहाली और फंसे वाहनों को सुरक्षित बाहर निकालने के काम में लगा दिया गया है.

VIDEO | Himachal Pradesh: Several vehicles trapped in debris on NH-5 after flash floods at Choling Nallah in Kinnaur.#HimachalPradeshNews (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/tk9rodULoX — Press Trust of India (@PTI_News) July 3, 2026

लाहौल-स्पीति में बाढ़

दूसरी ओर, लाहौल-स्पीति के जाहलमा नाले में आई बाढ़ ने भी आम जनता की मुश्किलों को चरम पर पहुंचा दिया है. यहां मई महीने में भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हुए पुल की जगह बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन, BRO की बनाई अस्थायी पुलिया भी पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे उदयपुर उपमंडल और पांगी घाटी का संपर्क पूरी तरह से कट गया.

60 सड़के प्रभावित

जिला बंद सड़कें बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित पेयजल योजनाएं प्रभावित खास स्थिति कुल्लू 30 जानकारी नहीं जानकारी नहीं सबसे ज्यादा सड़कें बंद सिरमौर 14 जानकारी नहीं जानकारी नहीं सड़क संपर्क प्रभावित चंबा 7 8 27 पेयजल आपूर्ति सबसे ज्यादा प्रभावित मंडी 5 38 जानकारी नहीं सबसे ज्यादा बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित लाहौल स्पीति 2 1 जानकारी नहीं अटल टनल नॉर्थ पोर्टल से सरचू मार्ग, युमरंग के पास बंद ऊना 2 जानकारी नहीं जानकारी नहीं सड़कें बंद किन्नौर 1 1 जानकारी नहीं चोलिंग मिडिल स्कूल के पास बादल फटने से एनएच 05 बाधित

IMD का अगले 5 दिनों का अनुमान

तारीख येलो अलर्ट वाले जिले ऑरेंज अलर्ट वाले जिले बारिश का अनुमान 1 जुलाई 2026 ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर कोई नहीं अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश 2 जुलाई 2026 ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, सोलन मंडी, शिमला, सिरमौर, कांगड़ा कई जगह भारी से बहुत भारी बारिश 3 जुलाई 2026 ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला कांगड़ा, मंडी, सिरमौर कई जगह भारी से बहुत भारी बारिश 4 जुलाई 2026 मंडी, शिमला, सिरमौर कोई नहीं अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश 5 जुलाई 2026 बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला मंडी, सिरमौर अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश

IMD की बड़ी चेतावनी

मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, किन्नौर के कल्पा क्षेत्र में जुलाई का महीना बेहद संवेदनशील होने वाला है. कल्पा में जुलाई माह में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड वर्ष 2023 में 191.6 मिलीमीटर दर्ज किया गया था. 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई की शुरुआत यानि 2 जुलाई को 10.6 mm और 3 जुलाई को 8.9 mm बारिश के साथ ही मौसम के तेवर तल्ख होने लगे हैं.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, शुरुआती दिनों में ही हो रही बारिश पहाड़ों की मिट्टी को ढीला कर रही है, जिससे भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ गया है. प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को नदी-नालों से दूर रहने और आपातकालीन स्थिति में ही यात्रा करने की सलाह दी है.