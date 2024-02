हिमाचल में सियासी खींचतान के बीच सुक्खू ने CM पद छोड़ने से किया इनकार, जानें क्या कहा...

Himachal Political Crisis: हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट के बीच सियासी पारा उस वक्त और चढ़ गया, जब यह खबर आई कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) पद से इस्तीफा देने वाले हैं. हालांकि, कुछ देर बाद ही सुक्खू ने मीडिया के सामने आकर ये साफ कर दिया है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है. सीएम ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और कांग्रेस सरकार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी.

हिमाचल में मुख्यमंत्री पद छोड़ने की पेशकश की खबरों के बाद सुक्खू ने कहा, ”मैंने इस्तीफे की कोई पेशकश नहीं की है. मैं एक योद्धा हूं, लड़ता रहूंगा.” उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी राज्य में पूरे पांच साल तक सत्ता में रहेगी.

#WATCH | Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu says “Neither has anyone asked for my resignation nor have I given my resignation to anyone. We will prove the majority. We will win, the people of Himachal will win…” pic.twitter.com/0LPW73LIXM

— ANI (@ANI) February 28, 2024