नई दिल्ली/शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के बीच राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने को लेकर सोमवार को अपने पांच बागी नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अगले छह साल के लिए निष्काषित कर दिया है.Also Read - बिहार उपचुनाव में नीतीश कुमार के प्रचार नहीं करने के सवाल पर तेजस्वी यादव बोले-....लेकिन हमारे साथ उनका आशीर्वाद है

निष्काषित किए गए भाजपा नेताओं में पूर्व विधायक–तेजवंत सिंह नेगी (किन्नौर), किशोरी लाल (अन्नी), मनोहर धीमान (इंदोरा), के एल ठाकुर (नालागढ़)– और पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष कृपाल परमार शामिल हैं. भाजपा द्वारा इन नेताओं को टिकट नहीं दिए जाने पर वे सभी अपनी-अपनी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं. परमार फतेहपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं. Also Read - हाईकोर्ट ने सुब्रह्मण्यम स्वामी की सुरक्षा पर पूछे इंतजाम, मोदी सरकार ने कहा- जेड श्रेणी के वे हकदार हैं

Himachal Pradesh BJP expels 5 workers of the party for the next 6 years, for contesting independently against most of the party’s candidates in the upcoming Assembly elections in the state pic.twitter.com/7vOXLMxdjC

— ANI (@ANI) October 31, 2022