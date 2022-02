Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. यहां पटाखे बनाने की एक फैक्ट्री में विस्फोट होने के कारण जहां सात लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं. समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने एक अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है.Also Read - Himachal Pradesh Tourism: अब आप शिमला के कुफरी में नहीं कर पाएंगे ट्रेकिंग, जानिए वजह?

Seven dead, 10 injured in explosion in factory where firecrackers were being made in Himachal Pradesh’s Una district: Official

— Press Trust of India (@PTI_News) February 22, 2022