शिमला: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बड़ा हादसा होने की जानकारी आई है. यहां पर रविवार को एक बहुमंजिला इमारत के ढह जाने पर सेना के कुछ जवानों सहित 35 से अधिक लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 18 आर्मी जवानों और पांच अन्य लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है. जबकि दो शव भी बरामद किए गए हैं. फिलहाल बचाव अभियान जारी है.

#HimachalPradesh: The building that collapsed in Kumarhatti was a ‘Dhaba’. 30 Army men & 7 civilians were present at the spot. 18 Army men & 5 civilian rescued. 2 bodies recovered. 14 feared trapped; rescue operations continue pic.twitter.com/6L3EvfELt9

