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हिमाचल में अब एडमिशन फॉर्म में नहीं पूछी जाएगी जाति! CM सुक्खू का बड़ा फैसला

हिमाचल प्रदेश में अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूल और कॉलेज के एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम नहीं होगा. CM सुक्खू ने मेडिकल कॉलेजों में नई आउटसोर्स भर्ती रोकने का भी ऐलान किया है.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 27, 2026, 1:39 PM IST
हिमाचल में अब एडमिशन फॉर्म में नहीं पूछी जाएगी जाति! CM सुक्खू का बड़ा फैसला
सीएम सुक्खू का कहना है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही जाति के आधार पर हीन या श्रेष्ठ महसूस कराना समाज के लिए ठीक नहीं. (Photo from IANS)
  • हिमाचल में स्कूलों के एडमिशन फॉर्म में से जाति का कॉलम हटेगा
  • यह फैसला प्री-नर्सरी से लेकर कॉलेज तक लागू होगा
  • वहीं, मेडिकल कॉलेजों में अब नई आउटसोर्स भर्ती नहीं होगी
  • CBSE स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती 30 सितंबर तक पूरी करने का लक्ष्य है

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों के एडमिशन फॉर्म और कॉलेज के प्रॉस्पेक्टस में जाति से जुड़ा कॉलम हटाने का फैसला लिया. सरकार का यह फैसला प्री-नर्सरी से लेकर कॉलेज तक लागू रहेगा. हां अगर किसी छात्र को किसी खास सरकारी योजना या आरक्षण से जुड़ा लाभ लेना है, तो उस उद्देश्य से जाति की जानकारी दी जा सकेगी. सीएम सुक्खू का कहना है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही जाति के आधार पर हीन या श्रेष्ठ महसूस कराना समाज के लिए ठीक नहीं.

मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स भर्ती पर भी रोक

मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों में भर्ती को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है. अब नई आउटसोर्स भर्ती नहीं की जाएगी. जो कर्मचारी पहले से आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे हैं, वे अपनी सेवाएं जारी रखेंगे. लेकिन उनके जाने के बाद खाली होने वाले पदों पर भी नई आउटसोर्स नियुक्ति नहीं होगी. सुक्खू ने कहा कि इसका मकसद आउटसोर्स रोजगार से जुड़ी दिक्कतों को धीरे-धीरे खत्म करना और कर्मचारियों को ज्यादा नौकरी सुरक्षा देना है. स्कीम आधारित नियुक्तियां संबंधित एजेंसियों के जरिए की जाएंगी.

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CBSE स्कूलों में भर्ती की डेडलाइन 30 सितंबर

वहीं, CBSE स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी सीएम सुक्खू ने अपडेट दिया. सरकार ने 30 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है. न्यूज एजेंसी ANI ने मुख्यमंत्री की ओर से बताया कि अंग्रेजी, गणित, जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी समेत कई विषयों में भर्ती के नतीजे जारी हो चुके हैं और म्यूजिक टीचर्स की भर्ती भी शुरू की जाएगी. जिन शिक्षकों और प्रिंसिपलों का इंटरव्यू हो चुका है और चयन हो गया, उन्हें जरूरी प्रक्रिया पूरी करके जल्द नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं.

नेशनल सॉन्ग विवाद पर BJP को घेरा

विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सुक्खू ने नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पहले गलती की और अब उसे सही ठहराने के लिए अलग-अलग बयान दे रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा की परंपराओं और नियमों का सम्मान होना चाहिए. वहीं, कैबिनेट में महिला प्रतिनिधित्व के सवाल पर सुक्खू ने भविष्य में इस पर विचार की संभावना से इनकार नहीं किया. हालांकि, तत्काल किसी महिला को मंत्री बनाने या कैबिनेट विस्तार का ऐलान नहीं किया.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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