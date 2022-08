Himachal Pradesh cloudburst: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में मानसून के इन दिनों में बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है. गुरुवार सुबह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने के बाद भीषण बारिश हुई. इस बादल फटने के कारण अचानक आए सैलाब में कम से कम 10 दुकानें बह गईं और तीन गाड़ियां बह गईं. हालांकि, अभी हताहतों की कोई सूचना नहीं है.Also Read - हिमाचल की इस जगह के बारे में शायद आपने भी नहीं सुना होगा, खूबसूरती देखकर कहेंगे ‘वाह’

हिमाचल प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बादल फटने की इस घटना की जानकारी दी है. विभाग के अनुसार गुरुवार सुबह करीब साढ़े सात बजे कुल्लू जिले के आनी तहसील में देवती ग्राम पंचायत में इस प्राकृतिक आपदा में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. विभाग ने बताया कि देवती में खड़ी एक पुरानी बस और पंचायत इमारत के भी बह जाने का खतरा है. Also Read - हिमाचल प्रदेश: चंबा के खंडवा में फटा बादल, कई सड़कें, पुल बंद, देखें वीडियो

#WATCH | Himachal Pradesh: A structure washed away in the flash flood caused due to heavy rain in the Anni block of Kullu. Visuals from Anni bus stand.

— ANI (@ANI) August 11, 2022