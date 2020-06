नई दिल्‍ली: हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट के बीच राज्‍य के पुलिस महानिदेशक और 30 अन्‍य पुलिस अधिकारियों और जवानों ने खुद को आइसोलेशन में कर लिया है. वहीं पुलिस हैडक्‍वार्टर के इलाके को सील करके सैनिटाइज किया जा रहा है. वहीं राज्‍य में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 8 और नए केस सामने आए हैं और इनके साथ ही कुल केस बढ़कर 429 हो गए हैं. Also Read - पटना जंक्शन पर रेलवे की खास व्यवस्था, अब आपको मिलेगा मास्क और सैनिटाइजर

दरअसल, शिमला स्‍थ‍ित पुलिस मुख्‍यालय में कोरोना से संक्रमित एक व्‍यक्‍ति पहुंचा था, जिसकी बाद में दिल्‍ली में आज यानि 9 जून को मौत हो गई है. इसके बाद राज्‍य के डीजीपी और और 30 सीनियर पुलिस अफसरों और जवानों ने खुद को क्‍वारंटीन कर लिया है.

Shimla: Nearly 30 police officer & personnel incl state DGP put under isolation & to be medically tested after a person who visited Police HQ on 1st June tested positive for COVID19 & later passed away in Delhi on June 9. The areas of the HQ he had visited being sealed&sanitised pic.twitter.com/EjxaHYCOgy

