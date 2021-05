Himachal Pradesh Lockdown News Update: हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने (Lockdown Extended in Himachal Pradesh) का निर्णय लिया गया है. सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में अब सात जून सुबह सात बजे तक कोरोना लॉकडाउन (COVID Lockdown) लागू रहेगा. इस बीच जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट रहेगी. उन्हें आवाजाही के लिए मान्य पास दिखाना होगा. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने इस संबंध में अहम जानकारी दी. Also Read - Himachal Pradesh Lockdown News: क्या हिमाचल प्रदेश में लगेगा लॉकडाउन? जानें CM जयराम ठाकुर ने क्या दिया जवाब...

उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पांच घंटे के लिए सभी दुकानें खोलने की अनुमति होगी. दुकान खोलने का समय सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक तय किया गया है. ये व्यवस्था 31 मई से सप्ताह में पांच दिन अमल में रहेगी. सरकारी दफ्तर सप्ताह में पांच दिन 30 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे. उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्थान पांच जून तक बंद रहेंगे और सार्वजनिक परिवहन सेवा भी इतने समय तक बंद रहेगी.

हालांकि सीएम ने बताया कि 31 मई के बाद कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) में छूट देना शुरू किया जाएगा. पांच तारीख को कैबिनेट मीटिंग में स्कूल, कॉलेज और राज्य में परिवहन को खोलने के ऊपर मीटिंग होगी. कोरोना संक्रमण में काफी गिरावाट आई है लेकिन कोरोना से मृत्यु अभी भी चिंता का विषय है.

मालूम हो कि हिमाचल प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण के 1,523 मामलों की पुष्टि हुई है. इतने समय में 64 लोगों की संक्रमण से मौत हो गई. हालांकि इतने समय में 3,148 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि नए मामलों के साथ प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1,87,342 है. इनमें 18,495 एक्टिव केस हैं.

Himachal Pradesh government extends #COVID19 restrictions in the state to 6 am of 7th June. pic.twitter.com/XJpK4JhAGh

— ANI (@ANI) May 28, 2021