बेरोजगार युवाओं को इतने हजार की 'पॉकेट मनी' दे रही सरकार, पूरी करनी होंगी 10 शर्तें, जानें अप्लाई का प्रोसेस

बेरोजगारी किसी भी देश के लिए एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्या होती है. यह वह स्थिति है जब योग्य और काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों को काम नहीं मिलता. अगर काम मिलता भी है तो उनकी क्षमता के मुताबिक नहीं मिलता. भारत जैसे तेजी से आगे बढ़ रहे देश के सामने बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है, जो लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित करती है. हालांकि, सरकार बेरोजगारी को कम करने और खत्म करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार बेरोजगारों को खुद का काम शुरू करने या स्टार्टअप करने के लिए भी प्रमोट करती है. इसके लिए किफायती ब्याज दरों पर लोन भी दिया जा रहा है. वहीं, युवाओं के लिए इंसेंटिव और इंटर्नशिप प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है. कई राज्य सरकारें बेरोजगार युवाओं को भत्ता भी देती हैं.

अभी देश में कितनी है बेरोजगारी दर?

केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक, भारत में बेरोजगारी दर (15 साल और उससे ज्यादा का एज ग्रुप) दिसंबर में 4.8% रही है, जो कि नवंबर में 4.7% थी. ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 3.9% रही है. शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 6.7% रही है. हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी दर 33.9% है. ये जुलाई से सितंबर 2025 तक का डेटा है.

क्या है हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना?

बेरोजगारी की मार झेल रहे पढ़े-लिखे युवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक सशक्त योजना शुरू की है. बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत योग्य बेरोजगारों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है.

कब और कितना मिलेगा भत्ता?

बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को मैक्सिमम 2 साल तक हर महीने आर्थिक मदद मिलती है.इस योजना के तहत दो साल में 24000 से लेकर 36000 रुपये तक का लाभ मिलता है. वहीं, कम से कम 50% दिव्यांग को हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं. बाकी कैटेगरी को हर महीने 1 हजार रुपये का भत्ता मिलेगा. ये रकम सीधे बैंक अकाउंट में जमा होगी.

बेरोजगारी भत्ता पाने की 10 शर्तें?

आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए. यानी आपके पास बोनाफाइड होना चाहिए. सरकारी, PSU, प्राइवेट सेक्टर या खुद की कोई नौकरी/स्वरोजगार नहीं होना चाहिए. किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/यूनिवर्सिटी से कम से कम 10+2 (12वीं) पास होनी चाहिए. अप्लाई की तारीख से कम से कम 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय (Employment Exchange) में रजिस्टर्ड होना चाहिए. अप्लाई से ठीक पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में परिवार की सभी सोर्सेस से टोटल इनकम 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. अप्लाई की तारीख पर उम्र 20 साल से ज्यादा और 35 साल से कम होनी चाहिए. अप्लाई करने वाला पहले सरकारी नौकरी से निकाला गया नहीं होना चाहिए. ऐसा कोई अपराध नहीं किया हो जिसकी सजा 48 घंटे या उससे ज्यादा की जेल हुई हो. अभी कोई नियमित कोर्स या डिग्री नहीं कर रहे हों. इस योजना के अलावा कोई स्किल डेवलपमेंट अलाउंस नहीं ले रहे हों.

अप्लाई का तरीका?

हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारी भत्ता योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है:

ऑनलाइन मोड के लिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग की वेबसाइट पर जाएं.

Check Eligibility for Unemployment Allowance या Check your eligibility पर क्लिक करें.

अपना Employment Exchange Registration Number (रोजगार पंजीकरण नंबर) और कैप्चा डालकर अपनी स्थिति चेक करें.

अगर आप पात्र पाए जाते हैं, तो Apply Online पर क्लिक करें.

अब अपना Employment Exchange Registration Number, जन्म तिथि और कैप्चा डालकर Proceed करें.

फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें. फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

फॉर्म भरने के बाद प्रिंटआउट निकालें, उस पर साइन करें.

जरूरी दस्तावेजों की अटेस्टेड कॉपी लगाएं और फॉर्म के साथ नजदीकी रोजगार कार्यालय (Employment Exchange) में जमा कर दें.

ऑफलाइन अप्लाई करना हो तो?

अगर आपको बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना है, तो इसका फॉर्म अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय से लेना होगा. वहां, फॉर्म को सही-सही भरें. डॉक्यूमेंट की कॉपी लगाएं और जमा कर दें. अधिकारी आपको एक रिसिप्ट नंबर देंगे, इससे आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे.

कौन से दस्तावेज चाहिए?

आधार कार्ड.

हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड.

रेजिडेंट प्रूफ.

12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट.

10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट.

बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटो कॉपी.

ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

इसके लिए योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. यहां से Application Status पर क्लिक करें. आप यहां Registration ID या आधार नंबर में कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करें. अपना डेट ऑफ बर्थ, Captcha कोड भरें और Submit कर दें. आपको अपना एप्लिकेशन स्टेटस दिख जाएगा. अगर आवेदक को कोई दिक्कत होती है तो वह सुविधा केंद्र के Toll Free Number 18003456444 पर कॉल कर सकते हैं.