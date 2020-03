शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में COVID19 के प्रकोप के मद्देनजर आज यानि मंगलवार शाम 5 बजे से पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. यह बात हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के जरिए सामने आई है.

हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पहले मंडी, कांगड़ा और ऊना जिलों में मंगलवार को कर्फ्यू लगा दिया गया. ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि कर्फ्यू दोपहर एक बजे से लागू हो गया है. उन्होंने कहा कि दो लोगों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है.

Himachal Pradesh Government has decided to impose curfew in the whole state from 5 pm today till further orders, in wake of the outbreak of #COVID19 in the state, as well as the country: Himachal Pradesh Chief Minister’s Office (CMO)

— ANI (@ANI) March 24, 2020