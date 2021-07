Himachal Pradesh Kinnaur landslide Video: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रविवार को भूस्खलन की कई घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए. पुलिस ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि सांग्ला-छितकुल के निकट बटसेरी के पास भूस्खलन की कई घटनाएं हुईं.Also Read - Maharashtra Landslide: महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर, लैंडस्लाइड में 5 लोगों की मौत, 30 लापता

पुलिस ने बताया कि एक टेम्पो पर भारी चट्टानों के गिरने की वजह से उसमें सवार 11 लोगों में से 9 की मौत हो गई और तीन घायल हो गए. उन्होंने बताया कि जिले में इसी तरह की एक अन्य घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया. पुलिस ने बताया कि उन्होंने बचाव अभियान शुरू कर दिया है और आगे की जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है.

#WATCH | Himachal Pradesh: Boulders roll downhill due to landslide in Kinnaur district resulting in bridge collapse; vehicles damaged pic.twitter.com/AfBvRgSxn0

— ANI (@ANI) July 25, 2021