Himachal Pradesh Night Curfew: कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में भी पाबंदियों का ऐलान किया गया. हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को राज्य में कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा की और राज्य में रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने का फैसला किया. इसके साथ-साथ राज्य में इनडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल और जिम बंद रहेंगे. मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल सहित इनडोर क्षमता के 50 प्रतिशत एकत्र होने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है.Also Read - कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रायपुर में भी लगाया गया Night curfew, स्कूल भी रहेंगे बंद

Himachal Pradesh Minister Suresh Bhardwaj: Night curfew to be imposed from 10 pm to 5 am throughout the State besides closing indoor sports complexes, cinema halls, multiplexes, stadia, swimming pools, gyms, langers; 50% gathering allowed at marriage/banquet halls… pic.twitter.com/Kz8TRIhfgH

— ANI (@ANI) January 5, 2022