Himachal में फिर लैंडस्लाइड, चपेट में आए 4-5 मकान; कइयों के दबे होने की आशंका, VIDEO देखकर डर जाएंगे

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच राजधानी शिमला से एक और दर्दनाक घटना सामने आई है. शिमला के कृष्ण नगर इलाके में भूस्खलन की चपेट में 4-5 मकान आ गए, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. राहत और बचाव अभियान जारी है. मालूम हो कि यह स्थान कार्ट रोड पर पुराने बस स्टैंड और नीचे शिमला बाईपास के बीच स्थित है. बताया जा रहा है कि लगातार हो रही भारी बारिश के बाद पेड़ गिरने से स्लॉटर हाउस और अन्य इमारतें उसकी चपेट में आ गई. इसके बाद देखते ही देखते इमारत धराशाई हो गई. लैंडस्लाइड का वीडियो इतना भयावह है कि उसे देखकर आपको डर लग सकता है.

मालूम हो कि शिमला में बीते 2-3 दिनों में बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. इन सबके बीच मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 48 घंटों का पूर्वानुमान भी जारी किया है.