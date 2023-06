हिमाचल घूमने का प्लान कर रहे हों तो देख लें IMD का ये बड़ा अपडेट

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh News) की यात्रा पर जाने वाले लोग और वहां के रहने वालों के लिए मौसम विभाग (IMD) ने वेदर अपडेट (Weather Update News) की जानकारी देते हुए अलर्ट (Weather Alert ) जारी किया है.

आईएमडी के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है और कुछ जगहों पर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. आज के लिए ऑरेंज अलर्ट और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

शिमला में आईएमडी के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा, अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना है. कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है. आज के लिए ऑरेंज अलर्ट और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. जून में औसत से अधिक बारिश की संभावना है.