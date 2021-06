हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सोमवार को एक वाहन के गहरी खाई में गिर जाने से 9 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए. पुलिस ने इस बारे में बताया. Also Read - BJP MLA की अफसर पत्‍नी का वीडियो वायरल हुआ, शाादी के 2 महीने बाद ही पति पर प्रताड़ना के आरोप लगाए

पौंटा साहिब के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) बीर बहादुर ने बताया कि बारातियों को लेकर जा रहा एक वाहन शिल्लई उपमंडल में पाशेंग के पास गहरी खाई में गिर गया. यह जगह पौंटा साहिब और शिल्लई उपमंडलों की सीमा पर स्थित है.

Himachal Pradesh | Nine people died after their car fell into a ditch near Bag Pashog village in Pachhad area of Sirmaur district. Bodies unidentified: DSP Bir Bahadur, Paonta Sahib pic.twitter.com/JvIPcqJlVY

— ANI (@ANI) June 28, 2021