Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुरुवार को औट टनल (Aut Tunnel) के अंदर बस और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं, 14 अन्य घायल हो गए. मंडी जिले की एसपी शालिनी अग्निहोत्री के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी. बता दें कि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर यह टनल स्थित है.

Himachal Pradesh | One person died, 14 injured in a collision between a bus and a truck inside the Aut tunnel in Mandi district today: Shalini Agnihotri, SP Mandi District pic.twitter.com/ShGT2sZCDV

— ANI (@ANI) October 14, 2021