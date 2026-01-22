By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
हिमाचल में बसेंगे नोएडा-गुरुग्राम जैसे हाई टेक शहर! युवाओं को मिलेगी नौकरी, बदलेगी पहाड़ों की तस्वीर
Himachal Satellite City: हिमाचल प्रदेश सरकार नोएडा और गुरुग्राम जैसी हाई-टेक सिटी बसाने की योजना बना रही है. इसका सबसे बड़ा फायदा राज्य के उन युवाओं को मिलेगा, जिन्हें अक्सर नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है.
Himachal Satellite City: उत्तर भारत में स्थित हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों में से एक है, जहां हर साल लाखों लोग घूमने-फिरने के लिए आते हैं. राज्य की शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुल्लू, डलहौजी, कसोल और स्पीति घाटी जैसी खूबसूरत जगहों के बारे में हर किसी को पता है. लेकिन अब यह राज्य पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि चंडीगढ़ के निकट और कांगड़ा घाटी में दो हाई-टेक सैटेलाइट शहर बसाने की योजना है. कई लोग इन्हें पहाड़ों का ‘गुड़गांव’ और ‘नोएडा’ बता रहे हैं. इन दोनों की वजह राज्य के रेवेन्यू में इजाफा होगा, बल्कि पहाड़ों में रहने का रिवाज भी बदल जाएगा.
पहाड़ों में बसेंगे हाई-टेक शहर
हिमाचल के पुराने शहर में जैसे शिमला, मनाली और धर्मशाला आज के समय में भीड़भाड़ और भारी ट्रैफिक से संघर्ष कर रहे हैं. इसके अलावा यहां की छोटी साइज की सड़कें और बिना किसी मैनेजमैंट बने घरों और दुकानों की वजह से इन शहरों की खूबसूरती और सुरक्षा, दोनों ही मुश्किल हालातों का सामना कर रही हैं. इस परेशनी से निपटने के लिए हिमाचल सरकार ने दिल्ली-एनसीआर तर्ज पर ‘सैटेलाइट टाउन’ बनाने का विचार किया है.
कैसे होंगे ये नए हाई-टेक शहर?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन दोनों नए शहरों को चंडीगढ़-परवाणू रोड और कांगड़ा के नजदीक बसाया जाएगा. यहां की सड़कें चौड़ी होंगी, शानदार ड्रेनेज सिस्टम और बिजनेस के लिए अलग इलाके बनाए जाएंगे. कहा गया है कि इन दो शहरों को बसाने का मुख्य उद्देश्य है, पुराने शहरों पर से आबादी का बोझ कम करना और लोगों को रहने के लिए सुविधाजनक जगह देना है.
किन जगहों पर बनेंगे ये स्मार्ट शहर
इसके लिए सरकार ने दो ऐसी जगहों का चुना है, जो भविष्य में कमाई और विकास का केंद्र बन सकती हैं. पहली सिटी का निर्माण चंडीगढ़ के पास सोलन जिले के कंडाघाट या जाबली में होगा. इसे सीधे मोहाली और पंचकूला के आईटी हब से जोड़ा जाएगा, जबकि दूसरी सिटी को कांगड़ा में बना जाएगा. इसे धर्मशाला और गग्गल एयरपोर्ट के इंटरनेशनल स्तर पर विस्तार को देखकर प्लान किया गया है. इन दोनों शहरों में लोग रह पाएंगे, साथ ही पर्यटन और बड़ी कंपनियों के लिए भी बड़े सेंटर भी स्थापित होंगे.
इन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा
वर्तमान में हिमाचल के युवाओं को नौकरी की तलाश में दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव जैसे शहरों का रुख करना पड़ता है. लेकिन इन नए शहरों में आईटी पार्क, बड़े अस्पताल और बिजनेस सेंटर भी खुलेंगे. वहीं, सरकार की इच्छा है कि देश-विदेश कपनियों अपने ऑफिस खोलें, जिससे राज्य के होनहार युवाओं को दूसरे शहरों में जाने की बजाय अपने ही राज्य में नौकरी मिल सके. इससे राज्य का विकास भी होगा और युवाओं का भविष्य भी संवरेगा.
