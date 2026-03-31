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Himachal Pradesh Toll Tax New Rates Entry Tax Policy Update Relief

हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, टोल दरें घटाईं, जानिए नए रेट

हिमाचल प्रदेश में टोल और एंट्री टैक्स की नई दरें लागू हो गई हैं. सरकार ने 2026-27 के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है. जानिए किन वाहनों को छूट मिलेगी.

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हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से टोल और एंट्री टैक्स को लेकर काफी विवाद चल रहा था. सरकार द्वारा मार्च में जारी अधिसूचना के बाद टोल दरों में बढ़ोतरी हुई थी, जिससे आम जनता, ट्रांसपोर्टर्स और विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया. विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ. बढ़ते दबाव को देखते हुए अब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टोल दरों में अहम बदलाव करते हुए राहत पैकेज का ऐलान किया है. सरकार का कहना है कि इस नए फैसले से जनता पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा.

यात्री वाहनों को मिली राहत

सरकार ने सबसे बड़ा बदलाव यात्री वाहनों के लिए किया है. पहले 12+1 सीटर वाहनों के लिए रोजाना 130 रुपये टोल तय किया गया था, जिसे अब घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है. यह राहत सिर्फ स्थानीय लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि हिमाचल के बाहर से आने वाले पर्यटकों और टैक्सी ऑपरेटरों को भी इसका फायदा मिलेगा. इससे पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों पर खर्च थोड़ा कम हो जाएगा.

भारी और मालवाहक वाहनों पर असर

पहले तय की गई दरों में मालवाहक और भारी वाहनों के लिए काफी ज्यादा शुल्क रखा गया था. जैसे 7500 किलो तक के वाहनों के लिए 170 रुपये, हल्के कमर्शियल वाहनों के लिए 320 रुपये और बड़े ट्रकों के लिए 570 से 900 रुपये तक टोल निर्धारित था. इन दरों को लेकर ट्रांसपोर्टर्स में नाराजगी थी. हालांकि सरकार ने पूरी तरह कटौती नहीं की, लेकिन नई नीति में संतुलन बनाने की कोशिश की है, ताकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर ज्यादा बोझ न पड़े और कारोबार प्रभावित न हो.

स्थानीय लोगों और छोटे वाहनों को भी छूट

नई टोल नीति में स्थानीय लोगों को बड़ी राहत दी गई है. अब हिमाचल में रजिस्टर्ड हल्के मोटर वाहन, चाहे निजी हों या कमर्शियल, दोनों को टोल से छूट मिलेगी. इसमें टैक्सी ऑपरेटर भी शामिल हैं. इसके अलावा, टोल बैरियर के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को फ्री कंसेशनल टोकन दिए जाएंगे, जिससे उन्हें रोजमर्रा के सफर के लिए टोल नहीं देना पड़ेगा. इससे स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हो जाएगी.

बैलेंस बनाने की कोशिश

सरकार का कहना है कि यह नई टोल नीति इस तरह तैयार की गई है कि राज्य के राजस्व पर ज्यादा असर न पड़े और लोगों को भी राहत मिल सके. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही दरों की समीक्षा का भरोसा दिया था, जिसे अब लागू किया गया है. यह नई व्यवस्था 2026-27 से राज्य के सभी टोल बैरियर पर लागू होगी. सरकार को उम्मीद है कि इससे पर्यटन, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा और जनता में संतोष बढ़ेगा.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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