शिमला: हिमाचल प्रदेश में रविवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रविवार देरशाम को एक ओमनी वैन के गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोग घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Himachal Pradesh: Two dead and six injured after the car they were travelling in rolled down a cliff in Billing area of Kangra district. Injured persons have been shifted to a hospital.

— ANI (@ANI) January 19, 2020