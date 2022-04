Himachal Pradesh New Covid Guidelines: कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद देश के ज्यादार राज्यों में सभी पाबंदियों को धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल के बाद हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना की सभी पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है. कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद हिमाचल की जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) सरकार ने राज्य में लगी सभी पाबंदियां को खत्म करने का ऐलान किया. हालांकि लोगों को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करना होगा. इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में भी कोरोना पाबंदियों को खत्म किया गया है.Also Read - कोरोना के बावजूद पिछले एक साल में 682 करोड़ रुपये से ज्यादा की शराब गटक गए अलीगढ़ के लोग

Government of Himachal Pradesh withdraws all the restrictions for containment of #COVID19 in the state. The use of masks and hand hygiene will continue to guide the overall state response to the pandemic. pic.twitter.com/j6fgYgWgU0

