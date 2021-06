BJP MLA Narinder Bragta died at a hospital in Chandigarh, News: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के सीनियर बीजेपी विधायक (senior BJP MLA) नरिंद्र बरागटा (Narinder Bragta) का आज शनिवार की सुबह पोस्‍ट Covid-19 की जटिलताओं के बाद चंडीगढ़ के एक अस्‍पताल में निधन ( Narinder Bragta died at a hospital in Chandigarh) हो गया है. Also Read - Jharkhand: मिड डे मील बनाने वाली रसोइया का मानदेय बढ़ा, कोविड वर्कर्स -डॉक्‍टरों के लिए अत‍िरिक्‍त मंजूरी

नरिंद्र बरागटा के बेटे चेतन सिंह ने एक फेसबुक पोस्‍ट में आज सुबह बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्य सचेतक और भाजपा के वरिष्ठ विधायक नरिंद्र बरागटा का आज सुबह चंडीगढ़ के एक अस्पताल में निधन हो गया. वह हाल ही में COVID19 से ठीक हुए थे और पोस्ट कोविड समस्यओं को लेकर उनका इलाज चल रहा था. Also Read - Pfizer वैक्सीन को बड़ा झटका, भारत में पाए गए डेल्टा वैरिएंट पर कम असर करता है टीका

The Chief Whip in Himachal Pradesh Assembly and senior BJP MLA Narinder Bragta died at a hospital in Chandigarh, this morning. He had recently recovered from Covid-19 and was undergoing treatment for post covid complications: (His son) Chetan Singh Bragta confirmed on Facebook pic.twitter.com/HcSRH2Zweq Also Read - कोरोना की वजह से भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई

— ANI (@ANI) June 5, 2021