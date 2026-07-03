भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश बेहाल, तीन लोगों ने गंवाई जान; 49 सड़कें अब भी बंद

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से तीन लोगों की मौत, 49 सड़कें बंद, करोड़ों का नुकसान और कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित. प्रशासन राहत और बहाली के काम में जुटा.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 3, 2026, 11:33 PM IST
Weather: Rainfall in Shimla
Rainfall in Shimla (Image: PTI)

हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों में मध्यम बारिश हुई. लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. बारिश से जुड़े अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की जान चली गई. इसके साथ ही राज्य में 49 सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे कई जगह आने-जाने में दिक्कत हो रही है. राज्य सरकार और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और बंद रास्तों को जल्द खोलने की कोशिश कर रहे हैं. कई इलाकों में बिजली और पानी की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है. मानसून शुरू होने के बाद से अब तक राज्य में कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है.

करोड़ों का नुकसान

अधिकारियों के अनुसार, इस मानसून सीजन में अब तक हिमाचल प्रदेश को करीब 15.27 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने बताया कि कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा 30 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा चंबा में 10, सिरमौर में तीन और लाहौल-स्पीति, मंडी व ऊना में दो-दो सड़कें बंद हैं. बारिश की वजह से तीन बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद हो गए हैं. वहीं, 23 पेयजल योजनाएं प्रभावित होने से कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है. प्रशासन लगातार मशीनों की मदद से रास्ते साफ करने और जरूरी सेवाओं को फिर से शुरू करने में लगा हुआ है.

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हादसों में तीन लोगों की गई जान

बारिश के दौरान हुए हादसों में कांगड़ा और शिमला जिलों में एक-एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई. वहीं मंडी जिले में एक व्यक्ति की ऊंचाई से गिरने के कारण जान चली गई. लगातार बारिश के कारण पहाड़ों से मलबा गिरने और जमीन खिसकने का खतरा भी बढ़ गया है. प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान नदी-नालों और पहाड़ी इलाकों से दूर रहने की अपील की है. मौसम खराब होने पर बिना जरूरी काम के यात्रा नहीं करने की सलाह भी दी गई है ताकि किसी तरह के हादसे से बचा जा सके.

किन्नौर में हाईवे खुला

किन्नौर जिले में चोलिंग के पास भारी बारिश के बाद मलबा आने से हिंदुस्तान-तिब्बत मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-5) कुछ समय के लिए बंद हो गया था. सुबह मेरुत नाला के पास पहाड़ियों से भारी मलबा गिरने से दो वाहन फंस गए थे. वहीं रिब्बा नाले में आई बाढ़ के कारण रिब्बा-कांडा संपर्क मार्ग भी बंद हो गया. राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली. प्रशासन ने तुरंत जेसीबी मशीन लगाकर मलबा हटाया और करीब सुबह 10 बजे हाईवे पर वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी. दूसरी ओर चंबा जिले के भरमौर इलाके में मंदिर के पास फंसे 24 श्रद्धालुओं को एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और दूसरी टीमों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

शिमला में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार शाम से शुक्रवार तक हिमाचल के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई. सबसे ज्यादा 43.5 मिलीमीटर बारिश शिमला के जुब्बड़हट्टी इलाके में दर्ज की गई. इसके बाद बलद्वारा में 32 मिमी, सराहन में 27 मिमी, बिलासपुर में 25.8 मिमी और शिमला शहर में 19.5 मिमी बारिश हुई. बरठीं में 18.6 मिमी, स्लैपर में 18 मिमी और मुरारी देवी में 16 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. मौसम विभाग ने लोगों से मौसम की जानकारी देखते रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है. लगातार बारिश को देखते हुए पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है.

(इनपुट: PTI)

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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