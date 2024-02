Rajya Sabha Polls: हिमाचल में क्रॉस वोटिंग के बाद BJP उम्मीदवार की जीत, कांग्रेस को बड़ा झटका; जानें कैसे बदल गए समीकरण

Himachal Rajya Sabha Election Result: हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जीत दर्ज की है. निर्वाचन अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया, हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में BJP उम्मीदवार हर्ष महाजन निर्वाचित हुए हैं. इससे पहले हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) ने कहा कि इतना भारी बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस राज्यसभा सीट (Himachal Rajya Sabha Result) हार गई… मैं हर्ष महाजन को एक बार फिर बधाई देता हूं…’ जयराम ठाकुर ने कहा कि काउंटिंग पूरी हो चुकी है और दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले. इसके बाद पर्ची का सहारा लेकर नतीजे की घोषणा की गई है.

#WATCH | Rajya Sabha elections | Himachal Pradesh LoP Jairam Thakur says, “Despite having such a huge majority, Congress lost the Rajya Sabha seat…I congratulate Harsh Mahajan once again…” pic.twitter.com/wTRzlEiUlK

जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां जीत की संभावना नहीं वहां बहुत बेहतरीन जीत हासिल हुई..इस जीत को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए.. मालूम हो कि कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) को यहां उतारा था. हालांकि पार्टी के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इसका फायदा BJP के पक्ष में जाता दिख रहा है.

मालूम हो कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं. सत्ताधारी कांग्रेस के पास 40 और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पास 25 सीटें हैं. तीन सीटें अन्य के खाते में है. कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की इस वजह से उसके उम्मीदवार के पक्ष में सिर्फ 34 वोट डले.

#WATCH | Rajya Sabha Elections | Congress candidate from Himachal Pradesh, Abhishek Manu Singhvi says, “First of all, I extend heartiest congratulations to Harsh Mahajan (BJP candidate), he has won. He deserves my congratulations. I would like to tell his party – introspect and… pic.twitter.com/iS4v7Kx2zp

— ANI (@ANI) February 27, 2024