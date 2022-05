Himanta Biswa Sarma: लंदन स्थित कैंब्रिज में आयोजित एक सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार व भाजपा की खूब आलोचन की. उन्होंने वहां देश की वर्तमान हालत की तुलना पाकिस्तान से कर दी. इस बयान के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर व अन्य नेताओं ने राहुल गांधी को लताड़ लगाई. इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी उनपर खूब बरसे. हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी के बयान को खारिज कर दिया.Also Read - राहुल गांधी ने लंदन में सच कहा, बीजेपी ने देश पर केरोसिन छिड़क दिया है, लोग डरने लगे हैं: संजय राउत

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी के भाषण को लेकर कहा कि गांधीजी के समर्थन से गोपीनाथ बोरदोलोई को असम को भारत माता के साथ रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा क्योंकि नेहरू ने तो हमें कैबिनेट मिशन की योजना के तहत पाकिस्तान के साथ रहने को छोड़ दिया था. अपने तथ्यों को ठीक करें श्रीमान गांधी. यह नकली बुद्धिवाद की पराकाष्ठा है. Also Read - कैंब्रिज पहुंचे राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले- भारत में हालात ठीक नहीं

This is height of fake intellectualism!

Assam never ‘negotiated peace’ with India. With Gandhiji’s support, Gopinath Bordoloi had to struggle to keep Assam with Bharat Mata since Nehru left us to be with Pakistan as per Cabinet Mission Plan.

Get your facts right, Mr Gandhi. pic.twitter.com/jx7Cz3VOGH

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 21, 2022