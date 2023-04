हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी को दिलाई बोफोर्स घोटाले की याद, कहा- कोर्ट में मिलेंगे

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा असम के मुख्यमंत्री को उद्योगपति गौतम अडानी (Gautam Adani) से जोड़ने वाले एक ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया दी. और राहुल गांधी को कोर्ट में मिलने की धमकी दी है. हिमंता बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए बोफोर्स घोटाले और नेशनल हेराल्ड मामले का ज़िक्र किया है. दरअसल, राहुल गांधी ने ट्विटर पर पूर्व कांग्रेसियों गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हिमंत बिस्वा सरमा, किरण रेड्डी और अनिल एंटनी को अडानी से जोड़ा था.

राहुल गांधी ने अडानी को लेकर बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा था कि “वे सच्चाई छिपाते हैं, इसलिए रोज गुमराह करते हैं. सवाल वही रहता है- अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपये का बेनामी पैसा किसका है?”