  • Hindi
  • India Hindi
  • Himanta Biswa Sarma Takes Oath As Cm Find Out Who Became Ministers

Assam CM Oath Ceremony: हिमंता विस्वा सरमा ने ली सीएम पद की शपथ, जानें कौन-कौन बना मंत्री

Himanta Biswa Sarma Takes Oath: भाजपा नेता और असम विधायक दल के नेता हिमंता विस्वा सरमा ने मंगलवार को असम सीएम पद की शपथ ले ली है.

Published date india.com Updated: May 12, 2026 12:03 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
Assam CM Oath Ceremony: हिमंता विस्वा सरमा ने ली सीएम पद की शपथ, जानें कौन-कौन बना मंत्री
(photo credit ANI, for representation only)

Himanta Biswa Sarma Takes Oath: भाजपा नेता और असम विधायक दल के नेता हिमंता विस्वा सरमा ने मंगलवार को असम सीएम पद की शपथ ले ली है. हिमंता दूसरी बार राज्य के सीएम बने हैं और राज्य में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है. असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने वेटरनरी फील्ड खानापारा में सुबह 11 बजकर 40 मिनट पर हिमंता और चार मंत्रियों को शपथ दिलाई. इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत सभी भाजपा शासित राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे. इसके साथ ही हिमंता असम के पहले गैर कांग्रेसी लीडर बन गए हैं जो लगातार दो बार सीएम का पद संभाल रहे हैं.

कौन से चार नेता बने मंत्री

पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के नेता चरण बोरो और वरिष्ठ भाजपा नेता अजंता नियोग ने नए मंत्रिपरिषद में मंत्री पद की शपथ ली.

कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना

असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना की.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

देवी कामाख्या के दर्शन करने वालों में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल शामिल हैं.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन ने कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद कहा, “देवी कामाख्या असम के लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें. उनके आशीर्वाद से असम की जनता ने एक बार फिर भाजपा को अपना जनादेश दिया है. हम इस शुभ अवसर से पहले आशीर्वाद लेने आए हैं.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.