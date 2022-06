International Yoga Day 2022: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के वीर जवान भी योग कर रहे हैं. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के वीर जवानों ने लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश समेत भारत-चीन सीमाओं पर विभिन्न उच्च ऊंचाई वाले हिमालय पर्वतों पर योग किया. सिक्किम में आईटीबीपी के जवान 17000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीले हालात में योग कर रहे हैं. यहां पर बड़ी संख्या में जवानों ने दिन की शुरुआत योग करके की. वहीं, असम में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के जवान गुवाहाटी के लाचित घाट पर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे योग कर रहे हैं.Also Read - International Yoga Day: देश भर में योग दिवस की धूम, बाबा रामदेव ने हरिद्वार में किया योग

लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर आईटीबीपी के जवानों ने 17 हजार फीट की ऊंचाई पर योग किया. बर्फ से घिरी पहाड़ियों में योग करने की तस्वीर आईटीबीपी ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है.

Himveers of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) perform Yoga in Ladakh at 17,000 feet, on the 8th #InternationalDayOfYoga pic.twitter.com/SpmFre6w1J — ANI (@ANI) June 21, 2022



आईटीबीपी के जवानों ने उत्तराखंड में भारत-चीन सीमा पर 16000 फीट की ऊंचाई पर योग किया. सुबह-सुबह बर्फीले माहौल में जवानों ने योग करने के साथ ही दिन की शुरुआत की.

#WATCH | Himveers of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) practice yoga at 16,000 feet in Uttarakhand on the 8th #InternationalYogaDay pic.twitter.com/GODQtxJlxb — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 21, 2022

उत्तराखंड में भारत-चीन सीमा पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर योगाभ्यास किया. वहीं, असम में 33 बटालियन आईटीबीपी के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गुवाहाटी में योग किया.

Himveers of Indo-Tibetan Border Police (ITBP) practice yoga at 17,000 feet in snow conditions in Sikkim on the 8th #InternationalYogaDay pic.twitter.com/SSgYg9S2n5 — ANI (@ANI) June 21, 2022

सिक्किम में हिमवीरों ने योग के अलग-अलग आसन किए. तिरंगा झंडा के सामने योग कर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने योग कर दुनिया को बड़ा संदेश दिया.

बर्फ के ऊपर हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों पर जवानों ने योग किया. इस दौरान जवानों ने विभिन्न तरह के आसन किए. जवानों के इस हौसले को देख हर कोई तारीफ कर रहा है.