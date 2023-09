Hindi India Hindi

Hindi Diwas How It Is Different From World Hindi Day Details

Hindi Diwas: आज मनाया जा रहा है राजभाषा दिवस, जानिए World Hindi Day से कैसे अलग है यह

आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है. हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस का विशेष महत्व है. जानिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं और यह 10 जनवरी को मनाए जाने वाले विश्व हिंदी दिवस से कैसे अलग है.

आज हिंदी दिवस (Hindi Diwas) मनाया जा रहा है. जबकि World Hindi Day हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है. ऐसे में प्रश्न यह भी है कि हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस में क्या अंतर (Different between Hindi Diwas and World Hindi Day) है? आज हिंदी दिवस है तो पहले इसी की बात कर लेते हैं. हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. हिंदी दिवस मनाने के पीछे सरकार का प्राइमरी उद्देश्य यही है कि हिंदी व इसकी सांस्कृति विरासत (Cultural Heritage) को बढ़ावा दिया जाए और इसे संरक्षित रखा जाए.

Trending Now

हिंदनी उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती है. देशभर में भी क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा आपसी बातचीत के लिए हिंदी का उपयोग किया जाता है. कई राज्य सरकारें इस अवसर पर आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित करती हैं और समय-समय पर हिंदी में नोटिफिकेशन भी जारी करती हैं.

इन देशों में भी बोली जाती है हिंदी

ऐसा नहीं है कि भारत और यहां भी सिर्फ उत्तर भारत में ही हिंदी बोली जाती है. दुनियाभर के कई अन्य देशों में भी हिंदी प्रमुख तौर पर बोली जाती है. फिजी, मौरिशस, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जैसे देशों में हिंदी बोली जाती है. हिंदी को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए, हिंदनी के कवियों और लेखकों के योगदान को दर्शाने के लिए ही हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है. कुल मिलाकर हिंदी दिवस को मनाने के प्रमुख कारण हिंदी को बढ़ावा देना ही है.

आज के दिन देशभर में स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी में साहित्य और सांस्कृति गतिविधियों, जैसे कविता प्रतियोगिताओं, निबंध लेखन और पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है.

Hindi Diwas और World Hindi Day में क्या फर्क है?

हिंदी दिवस के बारे में आपने जान लिया. अब समझते हैं विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है. विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है. क्योंकि साल 1975 में इसी दिन World Hindi conference की शुरुआत हुई थी. World Hindi Day की शुरुआत दुनियाभर में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हुई थी. वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की फॉलोअप कमीटी की मीटिंग 8 जून 2005 को हुई. इसके बाद 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया.

दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा

फोर्ब्स इंडिया (Forbes India) की साल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है. हिंदी बोलने वाले दुनियाभर में 600 मिलियन (60 करोड़) लोग हैं. 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य ही हिंदी और इसकी संस्कृति को बढ़ावा देना है. 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन (14 सितंबर 1949) हिंदी को देश की एक आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था. संविधान सभा ने हिंदी को देश की एक आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था.

RECOMMENDED STORIES