क्या ननद या देवर की शादी में आपके स्त्रीधन का किया जा सकता है इस्तेमाल? हर बहू को पता होने चाहिए अपने ये अधिकार

एक महिला अपने स्त्रीधन को अपने जीवनकाल के दौरान या उसके बाद बेचने या किसी को देने का पूरा अधिकार रखती है. पति या ससुराल वाले उसकी इच्छा के खिलाफ स्त्रीधन को उससे छीन नहीं सकते.

अगर किन्हीं कारणों से महिला अपना ससुराल छोड़कर जाती है, तो वह अपना स्त्रीधन अपने साथ लेकर जा सकती है.

भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का बंधन ही नहीं, बल्कि दो परिवारों का बंधन भी होता है. शादी में दुल्हन को अपने मायके और ससुराल वालों की तरफ से सोने-चांदी के गहने दिए जाते हैं. कई परिवारों में हैसियत के हिसाब से दुल्हन को प्रॉपर्टी, डायमंड, फ्लैट, कैश, बैंक डिपॉजिट, एफडी तक दिया जाता है.इसे स्त्रीधन कहते हैं. जैसे-जैसे समाजिक बदलाव हो रहे हैं,उसमें आपकी शादी जिंदगी भर चलेगी; इसकी कोई गारंटी नहीं है.आज छोटी-छोटी बातों और झगड़ों को लेकर भी तलाक हो रहे हैं.

कई महिलाएं ससुराल पक्ष की ओर से प्रताड़ना का शिकार होने या किन्हीं वजहों से शादी नाकाम रहने के बाद घर से अलग हो जाती हैं. कई मामलों में ये तलाक में भी बदल जाता है. ऐसी स्थिति में शादी के समय महिला को दिया गया ‘स्त्रीधन’ आमतौर पर ससुराल पक्ष की ओर से ही रख लिया जाता है, लेकिन स्त्रीधन को लेकर कानूनी प्रावधान हैं. इन प्रावधानों को हर महिला को जानना चाहिए.

क्या होता है स्त्रीधन?

हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक, स्त्रीधन वो चीजें हैं जो महिला को उसके जीवन में मिलती हैं. इसमें सभी प्रकार की चल-अचल संपत्ति जैसे कैश, गहने, सेविंग, इनवेस्टमेंट, गिफ्ट में मिली प्रॉपर्टी आदि शामिल हैं. माता-पिता, भाई-बहन द्वारा शादी से पहले मिले गिफ्ट और शादी में मिले उपहारों के अलावा सास-ससुर द्वारा पहनाए गए गहने और गिफ्ट्स भी स्त्रीधन हैं. महिलाओं को शादी से पहले, शादी के समय, बच्चे के जन्म के समय और विधवा होने के दौरान जो भी चीजें तोहफे में मिलती हैं, वह सभी स्त्रीधन है.

स्त्रीधन दहेज से किस तरह अलग है?

स्त्रीधन और दहेज अलग-अलग चीजें हैं. स्त्रीधन महिला की अपनी संपत्ति होती है, जबकि दहेज कानूनी रूप से गलत है. स्त्रीधन महिला को स्वैच्छिक उपहार के रूप में दिया जाता है, जबकि दहेज मांग पर दिया या लिया जाता है. दहेज पर पति या ससुराल वालों का हक होता है, और महिला को इसे वापस करने के लिए मजबूर किया जा सकता है.

महिला स्त्रीधन को लेकर क्या कहता है कानून?

हिंदू महिला का स्त्रीधन का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 14 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 27 के तहत सुरक्षित है. इसमें उसे अपनी शादी में मिले तोहफे और संपत्ति को हासिल करने का पूरा अधिकार है. अगर महिला का स्त्रीधन पति या ससुराल वालों ने अपने पास रखा हुआ है, तो उन्हें ट्रस्टी माना जाएगा और जब भी महिला उनकी मांग करेगी, तो वे महिला को उसका स्त्रीधन लौटाने के लिए बाध्य हैं. महिला को अपने स्त्रीधन को अपने जीवनकाल के दौरान या उसके बाद बेचने या किसी को देने का पूरा अधिकार है.घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 12 घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिलाओं को भी स्त्रीधन रखने का अधिकार देती है.

स्त्रीधन पर महिला के क्या अधिकार हैं?

महिला का स्त्रीधन उसकी पूर्ण संपत्ति है. उसे अपनी मर्जी से खर्च करने का पूरा अधिकार है. किसी भी महिला का स्त्रीधन उसकी विशिष्ट संपत्ति होती है. इसपर हक जताने या इसे कंट्रोल करने का किसी दूसरे के पास ये अधिकार नहीं है. महिला को अपने स्त्रीधन को अपने पास या लॉकर में रखने का अधिकार है. वो इसे अपने कंट्रोल में रख सकती हैं. अपने हिसाब से और अपनी मर्जी से इनका इस्तेमाल कर सकती है. इस अधिकार को कोई उससे छीन नहीं सकता.

क्या स्त्रीधन पर पति का होता है कंट्रोल?

पत्नी के स्त्रीधन पर पति का कंट्रोल नहीं हो सकता. सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले में कहा है कि पति मुसीबत के समय स्त्रीधन का इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन बाद में उसे लौटाना उसका नैतिक दायित्व है. कोर्ट ने यह फैसला एक व्यक्ति को उसकी पत्नी के खोए हुए गोल्ड के बदले में 25 लाख रुपये देने का निर्देश देते हुए सुनाया था.

ससुराल वालों या मायके वालों का कितना हक?

अगर किन्हीं कारणों से महिला अपना ससुराल छोड़कर जाती है, तो वह अपना स्त्रीधन अपने साथ लेकर जा सकती है. ऐसा करने से उसे ससुरालवाले नहीं रोक सकते. अगर पति या ससुरालवाले महिला को स्त्रीधन ले जाने से रोकते हैं, तो महिला अपने स्त्रीधन के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकती है. पुलिस को इसपर कार्रवाई करनी होगी. अगर महिला को लगता है कि उसका स्त्रीधन उसके ससुराल में सेफ नहीं है, तो वो उसे अपने माता-पिता या ऐसे किसी को रखने के लिए दे सकती है, जिसपर उसे पूरा यकीन हो. लेकिन वक्त आने पर अगर महिला ने अपना स्त्रीधन मांगा तो माता-पिता या दूसरे रिश्तेदार को ये वापस करना ही पड़ेगा.

क्या ननद की शादी में आपके स्त्रीधन का किया जा सकता है इस्तेमाल?

नहीं. शादी में मिले गहने सिर्फ दुल्हन के होते हैं. इनका इस्तेमाल ननद की शादी या देवरानी को देने के लिए नहीं किया जा सकता. हां, अगर स्त्रीधन की मालकिन यानी भाभी अपनी मर्जी और खुशी से अपने गहने ननद को देना चाहे, तो दे सकती है.

महिला अपने स्त्रीधन को कैसे सेफ रख सकती है?

महिलाओं को अपने स्त्रीधन की एक लिस्ट बनानी चाहिए. इसमें अलग-अलग कैटेगरी रखनी चाहिए. जैसे जेवर, संपत्ति, कीमती सामान, सेविंग और इंवेस्टमेंट. लिस्ट में स्त्रीधन की संख्या लिखनी चाहिए. महिला को अपना स्त्रीधन ऐसी जगह रखना चाहिए, जहां सिर्फ उसका कंट्रोल हो. जैसे अपना लॉकर, बैंक का लॉकर. महिला को अपना स्त्रीधन ऐसे किसी के पास नहीं रखना चाहिए, जिसपर उसे यकीन न हो.

स्त्रीधन का कब इस्तेमाल कर सकती है महिला?

एक महिला अपने स्त्रीधन को अपने जीवनकाल के दौरान या उसके बाद बेचने या किसी को देने का पूरा अधिकार रखती है. पति या ससुराल वाले उसकी इच्छा के खिलाफ स्त्रीधन को उससे छीन नहीं सकते.