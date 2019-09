नई दिल्ली: दक्षिणपंथी संगठन हिंदू सेना ने शनिवार को बंगाली मार्केट में बाबर रोड के ‘साइन बोर्ड’ को काले रंग से पोत दिया. संगठन की मांग है कि इसका नाम ‘किसी महान भारतीय व्यक्ति’ के नाम पर रखा जाए.

हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने कहा, ‘‘ हम सरकार से मांग करते हैं कि वह इसका नाम बदलें क्योंकि यह एक विदेशी आक्रामणकारी के नाम पर है. इसका नाम किसी महान भारतीय व्यक्ति के नाम पर रखें.’’

Delhi: Hindu Sena workers have defaced Babar Road signboard in Bengali Market area demanding the name of the road be changed. pic.twitter.com/ME3D5MKHpD

— ANI (@ANI) September 14, 2019