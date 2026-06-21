NEET री-टेस्ट से पहले बुझ गया डॉक्टर बनने का सपना; हिसार में 19 साल के लड़की ने किया सुसाइड, जानें वजह

हरियाणा के हिसार में NEET की तैयारी कर रही 19 साल के छात्र ने एग्जाम से कुछ घंटे पहले कथित रूप से जहरीला पदार्थ खा लिया. अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है और कारणों की पड़ताल जारी है.

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सांकेतिक तस्वीर Image Source- ANI

NEET Aspirant Suicide: हरियाणा के हिसार जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. यहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET की तैयारी कर रही 19 वर्षीय छात्रा की परीक्षा से कुछ घंटे पहले मौत हो गई. छात्रा ने रविवार (21 जून) सुबह कथित तौर पर घर में रखा कीटनाशक पदार्थ निगल लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. अस्पताल ले जाने के बावजूद डॉक्टर उसे बचा नहीं सके.

मृतका छात्रा हिसार जिले के बरवाला क्षेत्र के धानी खान बहादुर गांव की रहने वाली थी. परिवार के अनुसार, वो पिछले कई सालों से डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी और इसी लक्ष्य को लेकर लगातार मेहनत कर रही थी. वह राजस्थान के सीकर में रहकर NEET परीक्षा की तैयारी कर रही थी. इस वर्ष उसका तीसरा प्रयास था.

बताया गया है कि छात्रा पहली बार परीक्षा में सफल नहीं हो सकी थी, जबकि दूसरी बार दिया गया प्रयास परीक्षा विवादों के कारण प्रभावित हो गया था. ऐसे में इस बार उसे अपने प्रदर्शन से काफी उम्मीदें थीं. परिवार वालों का कहना है कि वो परीक्षा को लेकर गंभीर थी और लगातार पढ़ाई कर रही थी.

रविवार सुबह जब वह घर पर थी, तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी. उसे उल्टियां होने लगीं, जिसके बाद उसकी मां उसे तुरंत गांव के एक स्थानीय चिकित्सक के पास लेकर गईं. प्राथमिक उपचार के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ. इसी दौरान परिजनों ने उससे बातचीत की तो उसने कथित तौर पर बताया कि उसने घर में रखा कीटनाशक पदार्थ खा लिया है.

क्या बोले लड़की के पिता?

जानकारी मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में उसे हिसार के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई. छात्रा के पिता, जो एक सरकारी संस्था में कार्यरत हैं, ने बताया कि सुबह तक सब कुछ सामान्य लग रहा था. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी देर रात तक पढ़ाई कर रही थी और परीक्षा केंद्र जाने की तैयारी भी कर रही थी. परिवार को उसके मन में चल रही किसी परेशानी का अंदाजा नहीं था.

पुलिस ने मामले को लेकर क्या कहा?

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह कदम परीक्षा के दबाव के कारण उठाया गया या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. गांव के लोगों और परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि घटना की वास्तविक वजह सामने आ सके.