केंद्र सरकार-ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच बनी बात, नए हिट एंड रन कानून पर फिलहाल रोक, ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील

Hit And Run Law: ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बीच नए हिट एंड रन कानून को लेकर केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच सुलह हो गई है. बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है. सरकार के साथ बैठक के बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (President of All India Motor Transport Congress) के अध्यक्ष अमृत लाल मदन (Amrit Lal Madan) ने कहा कि सरकार की तरफ से यह भरोसा दिया गया है कि यह फिलहाल यह कानून लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी.

The Government and the transporters have agreed that transport workers will resume their work immediately, they appeal to truck drivers to resume work. https://t.co/9V6E4TOmOf

