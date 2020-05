नई दिल्ली: भारतयी सेना द्वारा रियाज नायकू को मौत के घाट उतारने के बाद अब हिज्बुल मुजाहिद्दीन ने गाजी हैदर को कश्मीर घाटी में आतंक के लिए कमान सौपी है. गाजी हैदर को नया ऑपरेशन चीफ कमांडर बनाया गया है. कश्मीर घाटी में आतंक को अंजाम देने के लिए हिज़्ब सुप्रीमो सैयद सलाह उद दिन की अध्यक्षता में एक बैठ हुई, इसमें गाजी हैदर को जम्मू कश्मीर में आतंकी ऑपरेशनल की जिम्मेदारी सौपी गई है. Also Read - हिजबुल ने ली हंदवाड़ा आतंकी हमले की जिम्मेदारी, नायकू की मौत से कांपता दिखा पाक आतंकी सैयद सलाहुद्दीन

गाजी हैदर को चीफ बनाए जाने पर आर्मी की 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने इसपर चुटकी ली है. उन्होंने कहा कि इस समय कश्मीर में जोर शोर से चर्चा है कि गाजी अब नया कमांडर होगा. कई ऑपरेशन्नस में आतंकियों के छक्के छुड़ाने वाले केजेएस ढिल्लों ने कहा कि आजादी के बाद से कई गाजी आए और चले गए. अब एक और आया है और इसका भी वही अंजाम होगा जो इसके साथियों का हुआ. Also Read - कश्मीर पुलिस के IG ने की CRPF के 'खिलाफ' टिप्पणी, वरिष्ठ कमांडरों की उच्च स्तरीय दखल की मांग

Amid reports that terrorist group Hizbul Mujahideen has appointed Gazi Haider as its new commander in Kashmir, former 15 Corps commander and Defence Intelligence Agency head KJS Dhillon tweeted: ‘Kitne Ghazi Aaye, Kitne Ghazi Gaye” Also Read - जम्मू-कश्मीर: कठुआ में घर जाने की मांग कर रहे मजदूरों का हिंसक विरोध प्रदर्शन, कई घायल

