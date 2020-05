नई दिल्‍ली: जम्‍मू-कश्‍मीर में पुलवामा जिले में आईईडी विस्‍फोट भरी कार के मालिक का पता चल गया है. इस सैंट्रो कार का मालिक कोई और नहीं, बल्कि एक आतंकी है और वह हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्‍य है. इस आतंकी का नाम हिदायतुल्‍ला मलिक है और पुलवामा में विस्‍फोट से भरी कार का यही असली मालिक है. Also Read - VIDEO: आर्मी ने आतंकियों की कार के उड़ाए परखच्चे, जैश-हिजबुल का टेटर प्‍लान धुंआ-धुंआ

जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने बताया कि हिजबुल मुजाहिदीन में पिछले शामिल हुआ हिदायतुल्‍ला मलिक कश्‍मीर के शोपिया जिले का निवासी है. वह पिछले आतंकी संगठन में शामिल हो गया था.

बता दें कि गुरुवार को सुरक्षा बलों और पुलिस जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन एक आत्मघाती हमले को नाकाम करते हुए एक सेंट्रो कार आईडी लगी हुई जब्‍त की थी. अलसुबह सुबह पुलवामा जिले में रजपुरा रोड के पास मिली सैंट्रो कार में करीब 40 किलो तक विस्फोटक था. सुबह बम निरोधक दस्‍ते ने IED को डिफ्यूज किया था. कार में रखे विस्‍फोट को जब निष्क्रिय किया गया तो विस्‍फोट में हुए ब्‍लास से उसका धुआं 50 फीट तक ऊपर उछला था. IED को डिफ्यूज करने दौरान आसपास के इलाके को खाली करवा दिया गया था.

J&K Police identifies Hidayatullah Malik, owner of the explosives-laden car which was intercepted in #Pulwama. He is a resident of Shopian and joined Hizbul Mujahideen last year: Jammu and Kashmir Police

