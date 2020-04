नई दिल्‍ली: देश में एक ओर जहां कोरोना वायरस वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं सरकार इसे रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही. इसी क्रम में सेंट्रल गवर्नमेंट की उद्यम एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड ने कोविड 19 के लिए रैपिड एंटीबॉडी डॉयग्‍नोस्टिक किट विकसित कर ली है. Also Read - कई चरणों में लॉकडाउन हटाने की तैयारी में राजस्थान, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत

एएनआई न्‍यूज एजेंसी के मुताबिक, किट से एक कदम नोवेल कोरोना वायरस (COVID 19) IgM / IgG एंटीबॉडी के जरिए ह्यूमन सेरम, प्‍लाज्‍मा या लिए ब्‍लड से पता लगाता है, जिसमें मरीज श्वसन संक्रमण के लक्षण हैं. किट को एनआईवी पुणे और आईएमसीआर द्वारा भारत में उपयोग के लिए मान्‍यता दी गई है. बता दें कि HLL लाइफकेयर लिमिटेड केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अधीन है. Also Read - COVID19: तमिलनाडु में बढ़े केस, 690 संक्रमितों से 636 तबलीगी जमात के इवेंट में हुए थे शामिल

The kit is one-step novel Corona virus (COVID 19) IgM/IgG Antibody detection from the human serum, plasma and/or whole blood obtained from the patient with signs and symptoms of respiratory infection.The kit has been validated&approved by NIV Pune and ICMR for use in India. https://t.co/RxxZn8K9CN Also Read - COVID19: देश में 24 घंटे में 354 नए केस के साथ आंकड़ा 4,421, कोचों में 40,000 बेड तैयार

— ANI (@ANI) April 7, 2020