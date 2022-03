आज पूरा देश होली के जश्न में डूबा है. देश में धूमधाम से होली मनाई जा रही है. लोग एक दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर होली की बधाई दे रहे हैं. होली के इस पावन दिन पर आम लोगों के साथ-साथ देश के राजनेता भी होली के त्यौहार का आनंद उठा रहे हैं. होली के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को इस पावन त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं.Also Read - Holi 2022: होली खेलने के बाद हो रही है थकान? ये बादाम और दूध की ठंडाई आएगी काम

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'होली के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. रंगों का पर्व होली, सामुदायिक सद्भाव और मेल-मिलाप का जीवंत उदाहरण है। यह वसंत ऋतु के आगमन का शुभ समाचार लेकर आता है. मेरी कामना है कि यह त्योहार सभी देशवासियों के जीवन में आनंद, उमंग और नई ऊर्जा का संचार करे.'



वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं. आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक यह रंगोत्सव आप सभी के जीवन में खुशियों का हर रंग लेकर आए’

विदेश मंत्री राजनाथ सिंह ने होली की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘होली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. हर्ष, उल्लास और सौहार्द का प्रतीक यह उत्सव आपके जीवन में नए उमंग और उत्साह का संचार करे’.

Greetings on the special occasion of Holi. It is a festival associated with colours, positivity, vibrancy, happiness and harmony. #HappyHoli

